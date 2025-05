Caroline Darian al SalTo2025: in centinaia per "E ho smesso di chiamarti papà"

È stato un successo straordinario la presentazione del libro "E ho smesso di chiamarti papà", scritto da Caroline Darian, figlia del carnefice e della vittima, ma anche vittima lei stessa. Insieme alla madre Gisèle Pelicot, è stata infatti al centro di una delle battaglie civili più importanti contro la sottomissione. Centinaia di persone in coda

Una vicenda che ha toccato nel profondo l'opinione pubblica: ad accoglierla, infatti, si sono presentate centinaia di persone, con lunghe file già formatesi ben prima dell'inizio dell’evento. Domenique Pelicot, padre di Caroline, è stato condannato in Francia a vent’anni di reclusione per aver drogato la moglie Gisèle e averla poi consegnata a oltre ottanta uomini, che hanno abusato di lei in modo sistematico. Una terribile vicenda di cronaca

Da questo orrore parte il racconto di Caroline, che affida al suo libro una testimonianza intima e potente. "Quel giorno fatale sembrava come tutti gli altri, avrei dovuto passare la giornata con la mia famiglia e anche con i miei genitori – racconta Caroline Darian – Improvvisamente mi sono trovata di fronte all'impensabile: mio papà non corrispondeva minimamente alla persona che credevo di conoscere. Io stessa non mi sono più riconosciuta, è stato come perdere una parte di me con la sensazione di essere diventata orfana".

"Quando ci si trova in queste situazioni ci sono due opzioni: combattere o lasciarsi andare – continua a raccontare Caroline – Avevo capito da subito quanto fosse dolorosa quella situazione, non solo per il gesto di mio padre ma anche per tutti gli altri complici. Ci sono tantissime vittime con questa modalità, purtroppo è una situazione diffusa sia in Francia che nel resto del mondo. Spesso succede in famiglie omertose, e purtroppo non solo con le donne ma anche con i bambini".

Il dolore come strumento di denuncia

Nel corso degli anni, Caroline è riuscita a trasformare il suo dolore in uno strumento di denuncia e consapevolezza, dando voce a un dramma familiare che ha assunto una portata collettiva. Attraverso il suo libro e numerose interviste, ha aperto un dibattito pubblico sul tema, mettendo a nudo non solo la figura del padre, ma anche quella dei suoi complici.