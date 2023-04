“Nessun albero sarà abbattuto per l’ospedale”: ma alla Pellerina trionfa il verde, anche nell’area dei giostrai

Costruire un ospedale alla Pellerina comporterà l’abbattimento di decine di alberi. Al di là delle smentite, è bene essere chiari e non illudere gli ambientalisti: al netto della promessa di “non toccare il parco”, limitando la costruzione del nuovo Maria Vittoria nell’area oggi occupata dai giostrai e dai circensi, edificare la struttura nello spazio sterrato comporterà comunque l’abbattimento di decine di alberi in buono stato di salute.



Lo sterrato della Pellerina è infatti “recintato” da file di alberi, che sono presenti anche in mezzo allo spazio oggi utilizzato dal circo. Alberi che di giorno ombreggiano uno spazio altrimenti esposto al sole e che contribuiscono a rendere migliore la qualità dell’aria in un punto piuttosto trafficato della città.



Il protocollo firmato da Città e Regione è chiaro: l’ospedale non intaccherà l’area del parco. Ma che ne sarà delle decine di alberi presenti proprio dove verrà costruito il nuovo presidio sanitario? Verranno abbattuti.



“Mentre pedalavo rientrando dall'ufficio, mi sono fermato per camminare col naso all'insù: qui è pieno di alberi - non nel parco, ma nell'area giostre, un grande sterrato permeabile, con discreta quantità di verde” è il commento di Diego Vezza, presidente della Consulta per la Mobilità Ciclabile.



Intanto è stato sconvocato il Consiglio regionale aperto sull’ospedale: un appuntamento saltato a causa di un impegno a Roma dell’assessore Luigi Icardi.



Tra biciclettate e raccolte firme, prosegue poi la protesta dei cittadini: il fronte del “no” è infatti sempre agguerrito e deciso a far cambiare idea alle amministrazioni comunali e regionali. Una battaglia che, salvo rare eccezioni, vede i cittadini soli contro la classe politica.

Nelle schermaglie e prese di posizione è bene però essere sinceri: potranno esserci compensazioni di altro tipo, ma alla Pellerina per costruire il nuovo ospedale verranno abbattuti decine di alberi.