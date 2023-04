A Beinasco due empori solidali per le persone in difficoltà. Cannati: "Non lasciare indietro nessuno"

A Beinasco, presso la Chiesa della Madonna del Rosario, e a Borgaretto (chiesa di Sant'Anna) sono stati inaugurati nella mattinata di oggi, venerdì 28 aprile, due empori alimentari solidali, destinati ad aiutare le persone fragili e in difficoltà.

La prima apertura nel 2021

I due nuovi empori seguono il primo, inaugurato nella primavera del 2021 sempre alla Madonna del Rosario, per sostenere le famiglie indigenti dal punto di vista dell'acquisto di vestiti. Grazie al lavoro dei cittadini volontari delle parrocchie beinaschesi, oggi la nostra comunità accoglie due nuovi servizi importanti e di grande finalità umana. Offriranno una vasta gamma di prodotti alimentari e per la casa, andando incontro a chi non può permettersi una spesa completa.

Cannati: "Non lasciare indietro nessuno"