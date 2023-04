Cambio (nella continuità) per Lavazza: Alberto diventa presidente onorario, mentre Giuseppe è il nuovo numero uno

Un cambiamento nella continuità: l'assemblea degli azionisti ha infatti nominato il nuovo cda di Lavazza e ha scelto - per il prossimo triennio - Giuseppe Lavazza come nuovo presidente, mentre Alberto Lavazza assume la carica di presidente onorario.

Confermati anche il vicepresidente Marco Lavazza, nominato nel 2011 e i Consiglieri Francesca, Antonella e Manuela Lavazza, nonché Antonio Baravalle ed Enrico Cavatorta, rispettivamente Amministratore Delegato e Chief Financial & Corporate Officer del Gruppo Lavazza.

Completano il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è composto da un totale di 13 membri di cui 5 amministratori indipendenti, i riconfermati Robert Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Campari, Nunzio Pulvirenti, membro dell’Advisory Board di Ferrero e Roberto Spada, Managing Partner di Spada & Partners. Accanto a loro fanno il loro ingresso nel CDA come nuovi membri indipendenti Silvia Candiani, Vice President Telecommunication Microsoft, e Daniel Winteler, Consigliere Delegato Operazioni Straordinarie e Business Development di The European House Ambrosetti.

“È mio desiderio proseguire con coerenza il percorso strategico di crescita, consolidando la linea che è stata tracciata nei 15 anni in cui Alberto Lavazza è stato presidente - dice Giuseppe Lavazza -. Continueremo a rafforzare la nostra presenza nei segmenti e nei mercati chiave per il Gruppo, guardando con attenzione a nuove opportunità, ribadendo gli investimenti in ricerca e sviluppo”.