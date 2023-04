ISPA – Italian Sustainability Photo Award in mostra dal 17 al 22 maggio

Con l’esposizione delle fotografie vincitrici delle prime tre edizioni, l’agenzia Parallelozero presenta la mostra ISPA – Italian Sustainability Photo Award, dal 17 al 22 maggio 2023. Il contesto è il programma del Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva del Salone Internazionale del Libro di Torino, di cui Parallelozero è partner da diversi anni.

Il suggestivo spazio della Cavallerizza Reale di Torino - al centro di un importante restyling firmato da Cino Zucchi Architetti – accoglierà le immagini selezionate delle ultime tre edizioni del premio fotografico per ciascuna delle tre categorie: miglior Fotografia Singola, miglior Storia Fotografica e Grant, e cioè i progetti fotografici finanziati con 10.000 euro dall’award per la produzione di un reportage originale da realizzare in Italia.

“Con questa mostra il Salone Off sottolinea la sua attenzione ai temi della responsabilità ambientale e climatica, equità sociale e impegno globale, in linea con i valori di sostenibilità che il Salone Internazionale del Libro di Torino persegue da diversi anni, prioritari per garantire un futuro al nostro pianeta. Solo passando attraverso la sensibilizzazione, e quindi anche attraverso iniziative culturali come la mostra dei vincitori di ISPA - Italian Sustainability Photo Award, possiamo contribuire a formare cittadini consapevoli”, dichiara Marco Pautasso, Segretario generale del Salone e responsabile Salone Off.

Spazio, dunque, al fotografo torinese Tomaso Clavarino, vincitore del Grant 2022 per “Have you ever heard the sound of falling rocks?”, sviluppato nel corso di sei mesi lungo l’arco alpino per testimoniare gli effetti dell’aumento delle temperature e il degrado del permafrost, affrontando sia le problematiche che le possibili soluzioni e le azioni messe in campo dal mondo della ricerca e dai territori per fare fronte a questo problema. "Inverni più brevi, innevamento ridotto, scioglimento dei ghiacciai sono solo alcuni degli effetti del riscaldamento globale sull’arco alpino. Vi sono però effetti meno visibili, dei quali è difficile avere una chiara percezione ma che hanno un impatto drammatico sulla salute di uno degli ecosistemi più importanti, e allo stesso tempo più fragili, della Terra. Fra questi c’è il degrado del permafrost, la parte superficiale della crosta terrestre più a contatto con tutti i fenomeni che si verificano nell’atmosfera. Il suo degrado, dovuto allo scioglimento del ghiaccio in esso contenuto, è fonte di instabilità dei versanti e di modificazioni del circuito idrogeologico con gravi ripercussioni sul territorio", spiega Clavarino.

Ideato nel 2019 su iniziativa di Parallelozero, in collaborazione con il main sponsor PIMCO, ISPA - Italian Sustainability Photo Award è il primo premio fotografico italiano dedicato alla sostenibilità. Le prime tre edizioni hanno riscosso un forte interesse, coinvolgendo 1000 fotografi di 52 nazionalità, che hanno partecipato inviando circa 9000 immagini.