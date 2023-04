L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri dona una handbike alla Hope Running

Sabato 29 aprile l’Asd Hope Running Onlus darà vita a Chivasso ad un’intera giornata dedicata alla disabilità. In mattinata, presso il campo sportivo Paolo Rava, l’associazione chivassese ospiterà una rappresentanza di soci dell’USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri che si cimenterà nelle prove per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco rilasciato dal DOSB, l’ente federale sportivo ed olimpico della Germania. Un’iniziativa fortemente voluta dai vertici dell’USIC per incentivare i militari a fare attività sportiva.

Al termine della sessione, attorno alle ore 13, ci si trasferirà tutti nella sede della Hope Running di corso Galileo Ferraris 50 per la consegna di una handbike da parte dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri all’associazione presieduta da Giovanni Mirabella, alla presenza delle autorità locali e piemontesi. D’accordo con Leonardo Silvestri, Segretario Generale per il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’USIC, negli scorsi mesi i soci della stessa Unione Sindacale Italiana Carabinieri hanno dato vita ad una raccolta fondi, il cui ricavato è stato devoluto per l’acquisto di una handbike.

Alla cerimonia prenderanno parte anche i partecipanti all’evento di chiusura di ISI - Io Sono l’Altro, il progetto targato CSEN Piemonte, cofinanziato dalla Regione Piemonte e incentrato sull’integrazione attraverso lo sport. Nella stessa mattinata, infatti, la sede dell’Asd Hope Running Onlus ospiterà l’ultimo appuntamento formativo condotta dalla relatrice Daria Fera, psicologa dello sport e disability manager, e da Gianluca Carcangiu, presidente del Comitato Regionale Piemonte dello CSEN.

Come anticipato, un’intera giornata dedicata alla disabilità e all’importanza di fare rete tra associazioni, enti e realtà.