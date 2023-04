Nichelino, oltre 600 ragazzi protagonisti del progetto salute e benessere

Nichelino vuole sensibilizzare i giovani sui corretti stili di vita e l'importanza di una alimentazione sana, base da cui partire per garantire salute e benessere dell'individuo.

Studenti, politici, Asl To5 e Banco Alimentare

L'assessore ai Quartieri Giorgia Ruggiero, assieme al collega all'Istruzione Alessandro Azzolina, ha partecipato all'iniziativa realizzata con gli studenti dell'Erasmo Da Rotterdam in collaborazione con il Quartiere Juvarra , l'Asl To 5, il Banco Alimentare, l'associazione Panacea ed esperti del settore della nutrizione. Un momento che l'amministrazione comunale, con il sindaco Tolardo, ha scelto di sostenere per il secondo anno, per continuare un percorso di condivisione pubblica delle zone cittadine che devono essere patrimonio di tutti: giovani e non solo.

L'importanza di un corretto stile di vita

Oltre 600 ragazzi si sono alternati e hanno potuto confrontarsi con esperti del settore nutrizionale, medico e salutistico, toccando con mano cosa vuol dire una corretta alimentazione e capire l’importanza della cura del proprio organismo a 360 gradi. "Parte fondamentale dell'incontro è stato il tema del benessere psicofisico, con l'obiettivo di prendersi cura di sé stessi. La salute e "lo stare bene" passano anche dalle cosiddette "life skill", ossia gli stili di vita che conduciamo. I ragazzi hanno potuto partecipare ad attività motorie, giochi di gruppo attività fisiche specifiche", ha spiegato l'assessore Ruggiero, che poi ha ringraziato il quartiere Juvarra, la vice preside dell'Erasmo Baudino e le professore Massenz e Di Bella che hanno messo in piedi l'iniziativa.

Ruggiero: "Far riappropriare i ragazzi del loro territorio"

"La volontà è quella di far conoscere e vivere ai ragazzi, gli spazi verdi del territorio offrendo cosi occasioni di socialità e integrazione per riappropriarsi degli spazi comuni, migliorarli e attivare nuovi processi di partecipazione attiva", ha concluso l'assessore di Nichelino.