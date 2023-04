Regina Margherita: un nuovo day hospital per i piccoli pazienti che stanno seguendo le cure

È stato inaugurato oggi il nuovo progetto di riqualificazione voluto da Fondazione Forma . Un Day Hospital multidisciplinare , uno spazio di 200 metri quadri pensato per accogliere i pazienti pediatrici che hanno necessità di cure e di approfondimenti in ambiente protetto, ma non di ricovero vero e proprio. Si trova all'ottavo piano del Regina Margherita e fa riferimento ai reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia, Gastroenterologia e Nefrologia.

Due camere di day hospital con 4 posti letto, una camera di isolamento per i pazienti che hanno avuto un trapianto d’organo (cuore, fegato e rene), tre sale mediche, una sala per ecocardiografia, una per ecogastroscopia, studi medici, due sale d’attesa. Il tutto umanizzato, anzi bambinizzato per usare un termine caro a Fondazione Forma, grazie alle decorazioni degli street artist Truly Design. Il tema scelto dal personale sanitario è stato quello della montagna e degli animali che la popolano, in linea con la spettacolare vista sulle montagne di cui si può godere dall'8° piano.