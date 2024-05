L'istituto Cesare Abba inaugura il Museo Scolastico: "Un sogno che diventa realtà"

" Il museo è un sogno che diventa realtà per il nostro istituto, il suo valore va ben oltre la conservazione di un oggetto - spiega il Dirigente dell'Istituto Cena Luigi Pisicopo - Questo luogo rappresenta la storia della scuola in relazione con il territorio, ma al suo interno si parla anche di inclusione e soprattutto di condivisione ".

" Tempo fa avevo restaurato alcuni mobili e il dipinto di Cesare Abba, oggi continua il mio sostegno per queste importanti iniziative - spiega il consigliere Barbieri - Questo museo vuol dire crescita per i ragazzi perché l'istruzione è fondamentale per comprendere la storia, soprattutto quella del nostro territorio ".

La cerimonia, grazie alla presenza della ricercatrice dell'università di Torino Francesca Davida Pizzigoni, è stata anche l'occasione per una breve lezione di ricerca. Gli studenti, hanno potuto assistere alla spiegazione di una cassetta, la quale fa parte della collezione del museo, che veniva utilizzata per la lavorazione delle materie prime, trasformando un materiale in oggetto finito e pronto per un determinato scopo. "Da oggi sapete interrogare gli oggetti, grazie al museo scolastico siete diventati dei patrimonieri - spiega la ricercatrice riferendosi agli studenti - solo voi potete conoscere i segreti della vostra scuola, siete diventati i custodi e i ricercatori della Cesare Abba".