Avigliana, incendio distrugge due tettoie e una legnaia a ridosso di alcune abitazioni: immediato l'intervento dei vigili del fuoco

Due tettoie e una legnaia sono andati in fiamme questa mattina ad Avigliana, in via Cascina Rolle. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato danni peggiori: la legnaia era infatti proprio a ridosso di alcune abitazioni.

Paura tra i residenti, che si sono svegliati intorno alle 6 del mattino a poche centinaia di metri dagli edifici in fiamme. A intervenire sono state diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Torino, le squadre 41 di Grugliasco e quelle volontaria di Avigliana e Borgone.