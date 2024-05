In casa nascondeva kg di droga e oltre 12mila euro in contanti: la polizia arresta un giovane in via Musinè

Nascondeva in casa droga e oltre 12mila euro in contanti, per questo un giovane italiano residente è stato arrestato dalla polizia.

Mercoledì pomeriggio, durante il servizio di controllo del territorio, la squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato locale si è accorta di alcuni movimenti sospetti in via Musinè. Un giovane italiano, in particolare, è stato visto consegnare un sacchetto di nylon, che successivamente risulterà contenere hashish, ad un altro ragazzo in cambio di denaro.

Mentre alcuni agenti hanno bloccato l'acquirente, altri hanno inseguito il venditore che nel frattempo era entrato in un bar. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire dopo aver strattonato i poliziotti. Il giovane ha cercato di richiamare l’attenzione di alcuni suoi conoscenti all’interno del dehors del locale, ai quali ha tentato di passare un mazzo di chiavi.

Perquisito, è stato trovato con addosso la somma di 320 euro in banconote e un telefono cellulare mentre nel domicilio del giovane gli agenti hanno trovato circa 4 kg di hashish, quasi 1 kg di marijuana, diverse pastiglie di ecstasy e 19 grammi di cocaina. Inoltre, nell’abitazione sono stati rinvenuti anche 79 confezioni di caramelle a base di cannabinoidi, 38 confezioni di sigarette elettroniche con liquido a base di cannabinoidi, 6 scatoline contenenti diverse tavolette di cioccolato mista a sostanza allucinogena, oltre a 12.430 euro in contanti e materiale da confezionamento.

Il giovane è stato arrestato e tutto il materiale sequestrato.