Alpignano, domani apre il primo supermercato Coop: assunti 20 nuovi dipendenti

Situato in via Venaria 39, il negozio è composto da diversi reparti alimentari come quello carne e pesce con prodotti freschi; il reparto ortofrutta con proposte stagionali provenienti anche da consorzi di produttori locali; panetteria e pasticceria con pane, pizze e dolci sfornati ogni giorno e un reparto gastronomia con salumi, formaggi e piatti pronti caldi.

Per rendere più veloce la spesa dei propri soci, Coop ha installato i macchinari 'Salvatempo'. Si tratta di dispositivi da prendere all'ingresso che permettono di scansionare ogni prodotto da acquistare prima di posizionarlo nel carrello, in modo da non dover scannerizzare tutta la spesa una volta arrivati alla cassa.

Oltre all'offerta di prodotti alimentari e per la casa, Coop offre un punto servizi Novapoint dove soci e clienti possono avere assistenza sui servizi della cooperativa come prestiti sociali, contratti gas luce e telefonia, pagamento di bollette e tributi e - su appuntamento - il rilascio dello Spid. Nei primi giorni di apertura verranno presentate promozioni dedicate a chi sceglierà di diventare Socio Coop o di sottoscrivere un contratto domestico per la fornitura di energia elettrica o gas naturale con EnerCasa Coop, oltre all'offerta di omaggi per chi si presenterà a fare la spesa.

Il punto vendita soddisfa alti standard di efficienza in materia energetica e ambientale: un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dell'edificio fornisce parte dei consumi e, nelle prossime settimane, nel parcheggio verranno installate tre colonnine di ricarica per auto elettriche.



Per l'apertura sono stati assunti 20 nuovi dipendenti, mentre altri 25 provengono da altri punti vendita. L'inaugurazione si è tenuta la mattina del 17 maggio alla presenza del sindaco di Alpignano Steven Giuseppe Palmieri, del presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive, del direttore commerciale Marco Gasparini e della responsabile del negozio Barbara Neirotti.



"L'insediamento di un punto vendita Coop - ha dichiarato il presidente Dalle Rive - rappresenta per il territorio una novità che va oltre l'insediamento di un nuovo operatore commerciale, perché porta con sé l'attitudine della cooperativa ad attivare relazioni positive per creare valore sociale anche per la comunità ospitante, attraverso iniziative molteplici che mirano a costruire socialità e solidarietà, a partire dalla devoluzione sistematica dell'invenduto alimentare per azioni di contrasto della povertà con il nostro progetto 'Buon fine'. La nostra ambizione è quella di essere un elemento di valore aggiunto nelle comunità nelle quali siamo inscritti, vogliamo essere un elemento fortemente integrato".



"Apriamo in un contesto competitivo - ha commentato Gasparini - ma crediamo di poter portare un valore aggiunto con i nostri tratti distintivi come il personale e i prodotti a marchio Coop. Il Salvatempo permette di risparmiare tempo alle casse scannerizzando in autonomia i prodotti e sia nella realizzazione che nella struttura di questo punto vendita c'è una forte attenzione al rispetto dell'ambiente".



Nei primi tre giorni ci saranno dei piccoli eventi ad accompagnare l'apertura del nuovo punto vendita: giovedì 18 maggio la scuola di danza di Alpignano 'La rosa dei venti' proporrà le sue esibizioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 19 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, sarà presente un'illustratrice caricaturista per realizzare ai clienti splendidi ritratti; sabato 20 maggio verrà proposto un servizio di truccabimbi, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Nelle tre giornate sarà attivo un angolo pop corn tra le 16.30 e le 18.30 e di sabato anche al mattino, dalle 10.30 alle 12.30.



Il punto vendita osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8:30 - 20:00 e la domenica 8:30 - 13:30.