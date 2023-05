Centri estivi, a Grugliasco fondi comunali sestuplicati dal 2019 ad oggi

Sforzo eccezionale, quest'anno, da parte dell'Amministrazione comunale di Grugliasco per le famiglie che usufruiranno dei centri estivi. Il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore all'istruzione Elisa Martino, con la supervisione della giunta e soprattutto dell'assessore al Bilancio Luca Mortellaro, hanno deciso di sestuplicare, per la prima volta e, per ora, unico Comune in tutta l'area metropolitana, l'importo destinato ai voucher per l'iscrizione ai centri estivi 2023.

Per l'estate 2019, ante Covid, l'importo messo a bilancio dall'Amministrazione comunale come voucher a sostegno della spesa per i centri estivi alle famiglie residenti, è stato di 32mila euro. Durante il periodo straordinario del covid (2020-2021 e 2022), grazie ai bonus statali, sono arrivati fondi per 140mila euro, oltre ai 40mila euro di contributi comunali. In tutto 180mila euro.

Quest'anno a contribuire, non essendoci più contributi Covid, sarà solo l'Amministrazione comunale che ha deciso di investire ben 190mila euro, sei volte tanto la cifra del 2019.

L'esosa cifra assicurerà 6 settimane di frequenza ad ogni bambino residente a Grugliasco, una quota pro-capite, e un “voucher” di riduzione, determinata sulla base dei parametri I.S.E.E. così articolata:

-Da zero euro a 4mila euro, pari al 65% della tariffa applicata dal centro estivo frequentato -Da 4.000,01 euro a 12mila euro, pari al 45% della tariffa applicata dal centro estivo frequentato

-Da 12.000,01 euro a 20mila euro, pari al 35% della tariffa applicata dal centro estivo frequentato

-Da 20.000,01 euro a 30mila euro, pari al 28% della tariffa applicata dal centro estivo frequentato.

Il programma delle varie iniziative di “Insiemestate” per l'anno 2023 è praticamente pronto ed è rivolto ai bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado (a ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni), attraverso tutti i soggetti del terzo settore e le comunità ecclesiastiche interessate, che operano sul territorio di Grugliasco da almeno un anno con attività specifiche nell'ambito ricreativo ed educativo.

Per offrire una proposta di qualità che tenga conto delle esigenze delle famiglie nonché per costruire proposte di qualità e diverse, l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare lo strumento della coprogettazione.

Si è deciso inoltre, di domandare agli operatori di formulare proposte entro le seguenti tariffe settimanali, che non potranno essere superate:

- 105 euro (cifra onnicomprensiva di IVA, pranzo, uscite sul territorio ed eventuale tessera associativa), pro turno qualora i soggetti richiedano l’utilizzo di sedi scolastiche;

- 110 euro (cifra onnicomprensiva di IVA, di pranzo, uscite sul territorio ed eventuale tessera associativa), per tutti gli altri soggetti accreditati.

In pratica nessuna famiglia dovrà pagare un euro in più (oltre i 105 e i 110 euro indicati) dopo l'iscrizione, ad eccezione di eventuali gite proposte fuori dal territorio ma in ogni caso i gestori garantiranno il servizio presso la struttura, e qualora sia necessario il pre prima delle 8 oppure il post dopo le 17.

Particolare attenzione anche per i servizi di supporto ai centri estivi per gli alunni con disabilità: trasporto e servizio di sostegno alla comunicazione e all'autonomia sono offerti in quota parte dal Consorzio Ovest Solidale.

A beneficio di chi frequenterà i centri estivi, il Comune mette inoltre a disposizione attività sportive gratuite (padel e golf) grazie a convenzioni attivate con società del territorio, oltre a un contributo corrisposto ai gestori dei centri estivi per il trasporto per le gite.

"L'Amministrazione Comunale - spiegano il sindaco Gaito e l'assessore Martino - ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e coordinare le azioni dirette a sostenere la maternità e la paternità e a promuovere, incentivare e finanziare le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro di cura della famiglia. Consapevoli che il periodo estivo rappresenta un momento critico per la gestione dei tempi lavoro/famiglia, le iniziative messe in campo, tra cui i centri estivi, a supporto delle famiglie rivestono un ruolo di fondamentale importanza. Per questo abbiamo pensato di mettere realmente in atto le politiche per le famiglie stanziando una cifra mai messa a bilancio prima che aiuterà le famiglie a iscrivere i propri figli senza troppi esborsi”.

COME FARE PER OTTENERE I VOUCHER PER I CENTRI ESTIVI

Per compilare la richiesta di voucher su base ISEE per i Centri Estivi 2023 occorre compilare il modulo "Centri Estivi – Voucher su base ISEE 2023" presente sulla piattaforma SiMeal (in allegato l'informativa) a partire dal 27 aprile e fino al 28 maggio.

Il link alla piattaforma è il seguente:

