Giardino Valentino Mazzola e area giochi Lorenzo Greco: le attese intitolazioni il 4 maggio

Attesa in piazza Galimberti per l'intitolazione del giardino a Valentino Mazzola e l'area giochi al piccolo Lorenzo Greco.

Come già annunciato, la cerimonia si terrà giovedì 4 maggio: alle ore 10 quella dedicata al piccolo Lorenzo e alle 12.15 quella dedicata a Mazzola.

L’iniziativa in memoria Lorenzo Greco era partita prima della pandemia, nel 2016, con la conclusione delle pratiche burocratiche nel 2019. Un gesto simbolico in memoria del piccolo venuto a mancare all’età di soli 12 anni per un improvviso attacco di cuore nel 2014, proprio nel giorno del suo compleanno, il 3 febbraio. Da allora i nonni si sono sempre prodigati per l’installazione di defibrillatori nei luoghi sensibili e pubblici di tutto il Piemonte e d’Italia, tramite l’associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco.

Attesa lunga anche per la targa dedicata al campione Valentino Mazzola. Leggenda del calcio, Valentino Mazzola, era capitano degli Invincibili e perse la vita insieme ai suoi compagni del Grande Torino, a seguito della tragedia di Superga. L'intitolazione doveva già avvenire il 4 maggio, in memoria del giorno dello schianto, del 2020. La cerimonia era stata poi rimandata a causa del Covid.