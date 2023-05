Ospedale Torino Ovest alla Pellerina, si va avanti: "A giugno gara per la progettazione"

Dopo aver messo i primi mattoni "simbolici" per il nuovo ospedale nell'area dei giostrai alla Pellerina, ora si entra nel vivo. "Credo - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, a margine della presentazione del nuovo ingresso delle Molinette - che tra poche settimane vedremo anche bandita la gara di progettazione per l'ospedale di Torino Ovest". "Ritengo - ha aggiunto - che i tempi siano abbastanza stretti. Gli investimenti che Inail ci ha messo a disposizione hanno anche dei tempi: non possiamo mantenerli sospesi troppo a lungo".

A giugno gara per il progettista "Siamo d'accordo con Inail - ha proseguito Icardi - che entro settembre ci dovrà essere l'aggiudicazione della progettazione: pertanto nel mese di giugno dovremo andare in gara per selezionare il progettista". L'assessore, insieme al governatore Alberto Cirio, hanno poi ricordato come Comune e Regione abbiano condiviso un protocollo d'intesa con l'Asl che indica l'area dei giostrai della Pellerina come sito del nuovo ospedale. Il terreno individuato, da 59mila metri quadrati, è di proprietà comunale ed è all'angolo tra corso Lecce e corso Regina.