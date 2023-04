Nuovo ospedale della Pellerina, Lo Russo rassicura: "Non toccherà il parco"

Messo il primo mattone "simbolico" per il nuovo ospedale di Torino Ovest, che sarà costruito nell'area dei giostrai alla Pellerina. Questa mattina il Comune ha approvato in via definitiva il protocollo d'intesa, che il sindaco Stefano Lo Russo sottoscriverà con Regione e Asl. Il terreno individuato, da 59mila metri quadrati, è di proprietà comunale ed è all'angolo tra corso Lecce e corso Regina.

Se da più parti, anche internamente alla maggioranza, si erano sollevati molti dubbi sul fatto di realizzare un nosocomio a due passi da un'area verde e su suolo "vergine", il primo cittadino respinge le critiche.

"Nuovo ospedale contribuisce riduzione CO2"

"La scelta (della Pellerina ndr) - ha chiarito - ottimizza, dal punto di vista sanitario, l'offerta per i torinesi perché colloca il nuovo ospedale in prossimità del Maria Vittoria". Accanto al tema della vicinanza, il primo cittadino spinge poi sulla sostenibilità ambientale. "Il comparto sanitario - chiarisce - paga tanti decenni di mancati investimenti, di edifici energivori che emettono nell'aria torinese gas nocivi: noi sappiamo bene quanto oggi sia importante fare politiche strutturali di limitazione della CO2. Un nuovo edificio, a ridotto consumo energetico, contribuisce in questa cornice".

"Parco non toccato"

Rimanendo nell'ambito "green", ci sono dubbi sul consumo del suolo, così come la decisione di collocare la struttura vicino alla Pellerina. Con inevitabili ripercussioni ambientali come l'aumento di traffico vicino ad un parco, così come l'incremento di inquinamento acustico prodotto dalle ambulanze, impianti di raffrescamento e riscaldamento. "Con la Regione - replica Lo Russo - abbiamo condiviso di fare compensazioni precise rispetto alle sottrazioni di suolo. Il sedime individuato non toccherà minimamente l'attuale area parco, ma solo la parte dei giostrai".

Investimento di 185 milioni

Il protocollo definisce inoltre le modalità e il cronoprogramma della progettazione dell’opera. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in carico all’Asl Città di Torino, dovrà essere affidato entro il prossimo mese di settembre mentre il progetto dovrà essere completato entro giugno 2024. Gli enti si impegnano inoltre a costituire un tavolo tecnico che collaborerà con l’Asl, quale stazione appaltante, per definire le linee guida alla progettazione dell’ospedale, con particolare riferimento ai principi di sostenibilità ambientale.

L’investimento previsto è di circa 185 milioni, comprensivi dei costi di acquisto delle aree, delle spese tecniche e delle eventuali opere di compensazione ambientale.

"Scelta Pellerina giusta"