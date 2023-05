Rivara ci ha preso gusto: dal 5 maggio torna a essere capitale italiana del gelato (anche per i cani)

Un cono si, ma non certo d'ombra. È quello che sceglie per il secondo anno il Comune di Rivara , che organizza il " Festival del Gelato Italiano. Artigianale e gastronomico ".

Appuntamento dal 5 al 7 maggio per un evento che rappresenta un settore che conta 753 gelaterie a Torino e provincia, di cui 337 a Torino. Un raro caso in cui la provincia mostra numeri superiori alla città capoluogo.

Tre giorni a Villa Ogliani

La provincia vincente

" Si tratta di un'iniziativa che avviene in provincia, ma che ha avuto un grande successo - dice Maria Luisa Coppa , presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia - Nella sua edizione di debutto la partecipazione è stata inimmaginabile, ma parliamo di un prodotto importante, in un contesto di enogastronomia fondamentale del nostro Paese. Dove la qualità è fondamentale ".

Sei volte la popolazione

" In un paese di 2500 abitanti abbiamo avuto oltre 15mila visitatori - dice il sindaco di Rivara, Roberto Andriollo - e vogliamo come amministrazione fare ancora di più per valorizzare il territorio e quello dei Comuni vicini, nel Canavese ".

"Vuole essere una festa, non una gara tra gelatieri - sottolinea Marco Nicolino, mastro gelatiere e direttore artistico del Festival - Ci sono tante ricette e passioni, che noi cerchiamo di mettere insieme facendo da collante".



E sui prezzi che attualmente caratterizzano il settore, proprio un esperto come Nicolino spiega: "Anche il gelato, come altri prodotti, sta scontando i rincari di questo periodo. A cominciare dall'energia. Ma anche le materie prime: penso al saccarosio, il cui prezzo al chilo è quasi raddoppiato. Ma anche altre fibre utilizzate nella preparazione. E poi, ovviamente, le bollette. Se uno ci aggiunge anche il costo della manodopera, soprattutto alla luce di contratti regolari come è giusto che sia, ecco che il nostro margine è diminuito, nel corso di questi mesi". "Il prezzo giusto? - aggiunge -: oggi dovrebbe essere 2 euro e ottanta al cono da due gusti. Quindi 24 euro al chilo".