Vigili del fuoco, partita da Torino la missione per l'esercitazione Modex Aib 2023 [FOTO]

Partita la missione di vigili del fuoco, Aib e Azienda Zero per l'esercitazione

Grandi manovre, per i vigili del fuoco di Torino. Ma questa volta si tratta di un'esercitazione.



Nell’ambito del meccanismo di Protezione Civile EU-Modex, è partita infatti da Torino nelle scorse ore la missione per l'esercitazione "Modex Aib 2023 Portogallo" con un modulo misto che comprende anche il Corpo volontario AIB e un team sanitario di Azienda Zero Piemonte.



Alcuni incendi boschivi saranno gli scenari dove si svolgerà il lavoro e verranno pianificate le sfide per i moduli internazionali.