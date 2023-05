Marketing per il franchising: quali sono le sue peculiarità

Tra le varie opzioni disponibili per le imprese che vogliono avere successo, il franchising rappresenta una soluzione sempre più diffusa e promettente. Fare marketing per il franchising, tuttavia, non è come fare marketing per una singola attività commerciale. Il franchising coinvolge infatti molteplici interlocutori, dai franchisee ai loro clienti, dai potenziali affiliati ai fornitori e ai dipendenti. Ma come si fa a creare una Franchising Strategy efficace per la propria attività? Esploriamo le diverse sfaccettature di questo particolare tipo di marketing, analizzando i punti di attenzione principali e le strategie vincenti per supportare il successo di un'impresa in franchising.

Cosa significa fare marketing per franchising

Il marketing per franchising è un campo unico e diverso dal marketing tradizionale. Mentre quest’ultimo si concentra su un unico target di clientela, il marketing per franchising deve affrontare le esigenze di molteplici interlocutori, come il franchisor, i franchisee, i clienti dei franchisee e gli stakeholder. Ciascuno di questi gruppi ha bisogni, interessi e aspettative diverse, ognuna da soddisfare per garantire il successo della rete di franchising.

Il marketing per franchising richiede inoltre di operare su due diversi livelli: mentre il franchisor si muove su scala nazionale o internazionale per costruire il proprio brand e diffonderlo a livello globale, i franchisee si muovono su scala locale per intercettare i propri clienti e consolidare la loro attività sul territorio. Il marchio deve quindi essere conosciuto e riconosciuto su scala nazionale e internazionale, ma anche adattato alle esigenze locali.

Un altro aspetto fondamentale del marketing per franchising è la necessità di implementare un’efficace Franchising Strategy e uno specifico piano di marketing interno per sostenere e consolidare la rete di franchisee. Questo tipo di marketing si concentra sulla costruzione di dinamiche di relazione e di supporto tra i membri della rete, oltre che sulla fidelizzazione degli affiliati.

Come costruire un piano di marketing per franchising efficace

L’elaborazione di un piano di marketing per franchising è un processo complesso ma fondamentale per il successo di ogni franchisor. Tale piano deve prevedere una strategia solida, una pianificazione efficace e una costante valutazione dei risultati. L’iter che viene generalmente proposto dagli esperti di Franchising Strategy è il seguente:

analisi di mercato: è importante conoscere il mercato di riferimento, identificare i concorrenti e capire quali sono i trend di settore in modo da poter individuare le opportunità di mercato e pianificare le azioni di marketing per raggiungere gli obiettivi prefissati;

costruzione dei processi di diffusione del brand: occorre definire la strategia di comunicazione e di advertising pianificando le azioni sui diversi canali, online e offline, così da aumentare la visibilità del brand e raggiungere un pubblico sempre più vasto;

definizione degli obiettivi: questi devono essere realistici, misurabili e specifici in modo da poter valutare i risultati ottenuti e apportare eventuali modifiche al piano;

definizione dei KPI: i KPI (Key Performance Indicators) devono essere schematizzati e resi comprensibili in modo da valutare i risultati ottenuti ed apportare le modifiche necessarie;

definizione del budget e dei risultati desiderati: il budget deve essere sufficiente per realizzare le azioni pianificate e deve tenere conto dei costi di advertising e di un eventuale Google Ads Specialist, ma anche delle spese di produzione e di distribuzione. I risultati attesi devono inoltre essere realistici e quantificabili;

definizione delle azioni da compiere: è essenziale individuare i canali di comunicazione e gli strumenti di advertising da utilizzare e definire le azioni da svolgere sui diversi canali, sia online che offline;

individuazione delle priorità nelle attività: occorre individuare le attività quelle più importanti e quelle meno urgenti, così da ottimizzare il budget e raggiungere gli obiettivi in modo più efficace.

Un ultimo ed essenziale passaggio è rappresentato dalla definizione degli sprint e dei momenti di controllo: gli sprint sono le tappe intermedie del piano, in cui vengono studiati e valutati i risultati ottenuti e si verifica se si sta andando nella giusta direzione. Nei momenti di controllo vengono invece eseguiti dei controlli più approfonditi sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. È infine importante tenere in considerazione l'importanza del sito web per franchising e dei social media, fattori cruciali nel contesto di una strategia ancora più ampia e solida.





Redazione a cura di LinkEasy