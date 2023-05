Rear, indagato per malversazione il senatore Pd Laus. Opposizioni all'attacco: "Chiarezza sui rapporti con il Comune"

È polemica politica sull' inchiesta che ha colpito il senatore del Pd Mauro Laus , indagato per condotte riconducibili alla malversazione, dopo accertamenti della Guardia di Finanza sulla Rear. Cooperativa di cui Laus è socio e che fornisce servizi ad enti pubblici e privati, come musei e fondazione del mondo dell'arte.

Russi (M5S): "Accesso atti per rapporti Rear/Comune"

Russi ha quindi deciso di chiedere " un accesso agli atti per avere conto di tutti i rapporti in essere fra REAR e Comune, le sue partecipate, i suoi enti e tutte le fondazioni, incluse la Fondazione Torino Musei e la fondazione Teatro Regio. Ho anche chiesto tutti i contratti di servizio conclusi o ancora attivi fra Rear e Comune relativi agli Eventi Pubblici ".

" La Rear - spiega il pentastellato - fornisce i propri servizi a innumerevoli enti ed associazioni, incluse quelle che, appunto, organizzano eventi e gestiscono le venues ". Oltre a questo Carretta e altri consiglieri comunali hanno ricevuto dalla cooperativa " 14mila euro per la campagna elettorale 2016 ".

Forza Italia: "Comunicazioni in aula"

E anche Forza Italia vuole vederci chiaro. Il senatore Roberto Rosso e il coordinatore comunale Marco Fontana chiedono "comunicazioni in Sala Rossa ed eventualmente una sospensione cautelativa” di Carretta e Grippo. "Un pesante e strano silenzio - aggiungono - è calato sulla vicenda. Un copione già vissuto per l’indagine che sta coinvolgendo l’assessore all’Urbanistica sempre del Comune di Torino Paolo Mazzoleni. Crediamo che da parte di un partito strenuamente giustizialista come il Pd sia necessario pretendere rigore nell’affrontare vicende giudiziarie del genere”.

Iannò (Torino Libero Pensiero): "Solidarietà a Laus"