Inchiesta Rear a Torino, indagato il parlamentare del Pd Mauro Laus

Il nome di Mauro Laus , deputato torinese del Partito Democratico, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura. Il fascicolo è legato alle attività di Rear, una azienda piemontese che si occupa di vigilanza e sicurezza, di cui Laus è socio.

Ex presidente del Consiglio regionale

La scorsa settimana la Guardia di Finanza ha acquisito della documentazione. Non si è appresa l'ipotesi di reato. Laus è stato presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018, durante la consiliatura in cui Sergio Chiamparino era a guida della Regione. Lasciò l'incarico cinque anni fa dopo essere stato eletto in Parlamento al Senato. Lo scorso settembre era stato poi rieletto ma alla Camera.