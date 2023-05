Barbara Jatta, la direttrice dei Musei Vaticani inaugura il ciclo di conferenze all'Egizio

Al il 9 maggio alle 18 al Museo Egizio “What is a Museum?”, un ciclo di dieci incontri, ideato da Christian Greco, direttore del Museo Egizio, per ripensare il ruolo dei musei all’epoca della globalizzazione e della digitalizzazione e accompagnare l’Egizio in un percorso di trasformazione fisica e innovazione, in vista del bicentenario, che verrà celebrato nell’autunno del 2024.

Dieci direttori delle più prestigiose istituzioni museali mondiali saranno protagonisti di un confronto con il direttore dell’Egizio, Christian Greco, volto a delineare il ruolo e le sfide del futuro dei musei, intesi sempre più come una sorta di laboratorio della contemporaneità e non solo come luoghi di ricostruzione e conservazione della memoria. Ricerca, digitalizzazione, formazione, inclusione, accessibilità e cura del patrimonio sono i temi su cui i principali musei internazionali saranno chiamati a confrontarsi a Torino.

A inaugurare il ciclo, che si terrà presso la sala conferenze del Museo Egizio, sarà martedì 9 maggio alle ore 18 Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani a Roma. Il prossimo appuntamento sarà il 26 giugno con Massimo Osanna, direttore generale Musei del Mic. Dopo la pausa estiva si inizierà con i direttori dei musei stranieri: il 26 settembre sarà la volta Hermann Parzinger, direttore del Preußischer Kulturbesitz di Berlino, il 9 novembre è atteso a Torino Miguel Falomir Faus, direttore del Museo Nacional del Prado di Madrid.

I protagonisti del 2024 saranno: Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, Anna-Vasiliki Karapanagiotou, direttrice del National Archaeological Museum di Atene, Tristram Hunt, alla testa di Victoria and Albert Museum di Londra. Sempre da Londra è atteso Hartwig Fischer, direttore del British Museum. Mentre gli ultimi due appuntamenti del 2024 saranno dedicati a Laurence des Cars, direttrice del Musée du Louvre di Parigi e a Hartmut Dorgerloh, direttore dell’ Humboldt Forum di Berlino.

Per info: www.museoegizio.it