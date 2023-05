Il Politecnico guarda in alto: due giorni dedicati all'aerospazio insieme alle aziende principali

Dal design alle aerostrutture, dalla propulsione ai satelliti, dalla metrologia al testing, la qualità è l’essenza stessa del comparto aerospaziale. Per il Piemonte e l’Italia la New Space economy rappresenta una grande opportunità. Per mantenere la leadership è però oggi un cambio di paradigma anche della qualità, con il passaggio dai grandi e medi sistemi spaziali, ai piccoli satelliti ai Cube Sat e ai servizi forniti.



Un concetto ribadito anche in tempi recenti, in occasione della giornata dedicata a questo comparto presso l'Unione Industriali di Torino.