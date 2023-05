Iren, approvato il Bilancio 2022. Al Comune di Torino un dividendo di 20 milioni di euro

L’assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. ha approvato in data odierna il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 di IREN S.p.A., la Relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 258.687.824,16, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023, come segue: