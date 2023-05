Psoriasi e dermatite, 150 esperti mondiali a convegno a Torino per studiare una nuova terapia personalizzata

Il 5 e il 6 maggio, presso il Centro Congressi dell’Unione industriale (via Vela 17) a Torino, si riuniranno 150 tra i massimi esperti nazionali ed internazionali di malattie della pelle al Convegno “Personalizzazione della terapia in DA/PSO/HS: come andare verso una terapia di precisione”, organizzato dalla Clinica dermatologica universitaria dell'ospedale San Lazzaro della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Pietro Quaglino) e presieduto e coordinato dal professor Simone Ribero e dai dottori Michela Ortoncelli e Paolo Dapavo.