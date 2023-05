Casa della Comunità a San Salvario, i lavori al via dal 1° ottobre: ecco quando termineranno

A parlare del progetto di San Salvario è la direttrice del distretto sud est dell’ASL Città di Torino Stefania Orecchia . La struttura socio-sanitaria entrerà a far parte del Servizio Sanitario Nazionale e servirà ad aumentare l’assistenza sanitaria territoriale. I lavori prenderanno il via il 1° ottobre di quest’anno e dovrebbero terminare nel dicembre 2025 . Il progetto sarà disponibile alla comunità dopo i collaudi dell’aprile 2026.

Illustrato il progetto della “ Casa della Comunità ” nell’ex ospedale Valdese e in via Silvio Pellico 28 che sarà finanziato dal PNRR insieme ad altre due strutture, gli “Ospedali della Comunità” e le “Centrali Operative Territoriali”.

I civici 19 e 28 accoglieranno le attività specialistiche ambulatoriali , luoghi per effettuare il Pap test, le mammografie, ospiteranno un consultorio familiare, un luogo dove effettuare prelievi del sangue, una palestra per il recupero e la riabilitazione, uno studio di logopedia e un centro ecografico.

Ancora in corso di valutazione la possibilità di far partecipare al progetto medici di medicina generale e medici di famiglia. Mentre all’interno dell'Ospedale della Comunità saranno presenti figure come cardiologi ed endocrinologi. Quest'ultimo avrà un numero totale di 20 posti letto a gestione infermieristica, volto ad accogliere persone che potranno essere dimesse dal punto di vista sanitario, ma non ancora in grado di tornare alla vita quotidiana.