La denuncia dell'Osapp: "Da più di 20 giorni agenti del carcere delle Vallette non godono del turno di riposo settimanale"

La segreteria regionale del sindacato di Polizia Penitenziaria Osapp denuncia una gravissima compressione dei diritti, con riferimento al turno di riposo settimanale, che sarebbe da tempo soppresso nel carcere di Torino. "Pare infatti che ad alcuni agenti in forza alla Casa Circondariale di Torino da oltre tre settimane non venga garantito il riposo settimanale. Se quanto segnalato corrispondesse al vero, saremmo di fronte ad una situazione che non ha precedenti nella storia", denuncia il sindacato.

"Il personale è inasprito, stremato, per essere sottoposto ad uno stress psicofisico che non ha eguali. Si chiede alla Direzione di essere informati urgentemente sullo status quo, anche mediante un incontro, al fine di porre in essere gli urgenti e concreti correttivi del caso. È inammissibile che il personale di Polizia penitenziaria debba essere così massacrato e non vi è dubbio che tra i fattori dell'elevato tasso di assenteismo per malattia ci sia lo stress derivante da disorganizzazione, tabelle di consegna impossibili da attuare nelle sezioni aperte a sorveglianza dinamica e non da ultimo appunto dalla compressione dei diritti soggettivi, che appare gravissima, già per il semplice fatto che avviene in periodi ordinari", attacca la segreteria regionale dell'Osapp.

"Ci chiediamo, con somma preoccupazione: che succederà allora nel prossimo piano ferie estivo? Nelle sezioni c’è confusione, e nella confusione si negano anche i diritti soggettivi. Chiediamo pertanto urgentemente al Signor Provveditore Regionale di intervenire e far cessare questa situazione, qualora venga appunto appurata la segnalata compressione dei diritti soggettivi inviando, da subito a Torino, con trattamento di missione forfettaria, non meno di 20 agenti di Polizia penitenziaria. Si chiede altresì la revoca di disposizioni comportanti oneri burocratici inesigibili, come compilazioni di diversi registri ed altre formalità che altro non fanno che appesantire il lavoro di chi opera in sezione".

La nota proseguendo chiedendo "doverosi e puntuali accertamenti per quanto rappresentato e per quanto di rispettiva competenza soprattutto a fronte dello stress psicofisico che determina un serio grave disagio per la salute oltre che forte malcontento nel personale di Polizia penitenziaria Maschile e Femminile di stanza alla Casa Circondariale di Torino, al punto che mai prima d’ora abbiamo assistito a questo modo di agire".