Inseguimento a folle velocità sulla Torino-Bardonecchia: ladri bloccati dalla polstrada dopo 30 km

Si sono fermati solo dopo 30 km di fuga in autostrada, con la polizia stradale alle loro calcagna. E' finita così l'avventura di due malviventi che avevano evitato un posto di blocco per non rivelare agli agenti che l'auto su cui viaggiavano era appena stata rubata.

I protagonisti di questo lungo inseguimento sulla Torino Bardonecchia sono un giovane di 22 anni e un uomo di 32, entrambi di origine marocchina, che viaggiavano su di un Suzuki Vitara. L'auto non ha pagato il pedaggio alla barriera di Avigliana (Torino), dirigendosi verso Susa, così la sala operativa ha allertato le pattuglie e una ha intercettato a Susa il veicolo, immatricolato in Svizzera. Gli agenti hanno invitato i due a recarsi al comando, poco distante, ma allo svincolo di Susa Est, l'auto ha ripreso l'autostrada verso la Francia.

E' iniziato così l'inseguimento a elevata velocità, su quel tratto dove sono molte le gallerie e le riduzioni di carreggiata a una corsia per lavori stradali. Allertato un blocco a Salbertrand, il veicolo però ha sfondato la barra e proseguito col parabrezza rotto fino a Oulx Ovest. Non fermandosi a uno stop, l'auto si è bloccata per un incidente e i due hanno tentato la fuga a piedi tra i boschi e il fiume Dora Riparia, fino a esser fermati. Visti anche i numerosi precedenti penali a carico di uno dei due, entrambi sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione del veicolo e il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La procura di Torino ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale la convalida di tutti i provvedimenti.