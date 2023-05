Cantieri e lavori stradali che cambieranno la viabilità la prossima settimana

Smat

sta effettuando

dei lavori in tre fasi da via Monginevro al civico 5 di via San Paolo. Negli interventi verranno coinvolte anche corso Peschiera e via Gambasca Fine lavori 19 maggio; Lavori con chiusura veicolare in via Fiocchetto da corso Regina Margherita (Rondò Rivella) a via Gené (prima fase), chiusura al traffico veicolare in via Fiocchetto da via Gené a corso XI Febbraio (seconda fase), istituzione del limite di velocità a 30 km/ora e restringimento della carreggiata est lato civici pari in corso XI febbraio da via via Fiocchetto a 30 metri circa dopo via Bazzi (terza fase). Fine lavori 19 maggio; Lavori con istituzione del limite di velocità di 30km/ora e restringimento della carreggiata ovest di corso Racconigi lato civici pari da corso Francia a corso Vittorio Emanuele II Fine lavori 19 maggio; In via Bidone da via Madama Cristina a via Ormea. Durante questa fase i residenti e gli addetti alle attività economiche presenti potranno, se possibile, accedere ai passi carrai o effettuare lo scarico/carico merci con accesso da via Madama Cristina o da via Ormea a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, percorrendo via Bidone nei due sensi di marcia. Nella seconda fase i lavori saranno effettuati in via Bidone da via Ormea a via Pietro Giuria. Fine lavori 26 maggio; Lavori per la sostituzione dell’acquedotto nel tratto del controviale di via San Gabriele da Gorizia e corso Giambone. Fine lavori 31 maggio; Lavori in due fasi in corso Unione Sovietica (controviale ovest in direzione Mirafiori) da via Buenos Aires a corso Cosenza con chiusura del traffico veicolare. Nella seconda fase ci sarà l’istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e il restringimento della semicarreggiata in ambo i lati in corso Cosenza (controviale nord) all’incrocio con controviale ovest di corso Unione Sovietica. Fine lavori 1 giugno; Lavori in via Madama Cristina da corso Dante per 20 metri circa in direzione via Petitti. Durante gli interventi ci sarà il limite di 30 km/ora e il restringimento della semicarreggiata est di via Madama Cristina e il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati. Fine lavori 1 giugno; lavori con chiusura al transito veicolare in corso Duca degli Abruzzi controviale ovest da via Colombo a via Vespucci (prima fase), chiusura del traffico veicolare in corso Duca degli Abruzzi controviale ovest da via Vespucci a via Caboto (seconda fase), chiusura del traffico veicolare in corso Duca degli Abruzzi controviale ovest da via Caboto a via Torricelli (terza fase), chiusura del traffico veicolare in corso Duca degli Abruzzi controviale ovest da via Torricelli a via Fratelli Carle (quarta fase), chiusura del traffico veicolare in corso Duca degli Abruzzi controviale ovest da via Fratelli Carle a via Bottego (quinta fase), chiusura del traffico veicolare in via Bottego da corso Duca degli Abruzzi a via Pigafetta (sesta fase). Fine lavori 1 giugno; Lavori con istituzione di chiusura al traffico veicolare in via Mombarcaro da via Emanuel a via Tripoli (prima fase), istituzione di chiusura al traffico veicolare in via Mombarcaro da via Gradisca a via Emanuel (seconda fase), istituzione di chiusura al traffico veicolare in via Mombarcaro da via Lesegno a via Gradisca (terza fase), istituzione di chiusura al traffico veicolare in via Mombarcaro da via Gorizia a via Lesegno. Fine lavori 1 giugno.