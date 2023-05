Scambi e unione: così a Torino nacque il "pinguino", gelato da passeggio che conquistò anche il re

Il cibo, da che mondo è mondo, è sinonimo di condivisione, convivialità, unione.

Unisce le culture più disparate. Ed è accaduto esattamente così anche per il "Pinguino", il gelato da passeggio, la cui storia parte dalla fine dell'Ottocento, precisamente dal 1884, quando Domenico Pepino, artista del gelato, prese un treno da Napoli verso Torino per far conoscere la sua arte e la sua prelibatezza al popolo sabaudo.

Nello stesso anno, Isidoro Odin partì in direzione opposta, da Torino verso Napoli, per far conoscere l'arte della lavorazione del cioccolato al popolo partenopeo. Tornando a Domenico Pepino, per lui non fu affatto facile farsi strada: il suo primo negozio, la "Gelateria Napoletana" di piazza Solferino, proponeva i cosiddetti "dolci freddi", difficilissimi da conservare all'interno delle antiche nevaie medievali (non essendoci ancora il frigorifero, inventato qualche anno più tardi in Germania), tra l'altro con costi elevatissimi.

In breve tempo, però, i gelati di Pepino conquistarono i torinesi, facendosi strada anche fra i membri di sangue blu della Real Casa, della quale l'artigiano del gelato divenne fornitore ufficiale. Una rampa di lancio straordinaria per i gelati di Pepino furono la partecipazione alla prestigiosa Esposizione Generale Italiana del 1898 e alle Esposizioni Internazionali del 1902 e 1911.

Nel 1916, Domenico Pepino vendette, a 10000 Lire, la sua attività e il marchio al commendatore Giuseppe Feletti, noto imprenditore dolciario, e a suo genero Giuseppe Cavagnino, trasmettendo loro tutti i segreti della produzione del gelato. Nel 1929 la Gelateria Pepino venne trasferita presso la sua sede attuale, in piazza Carignano.

I suoi prodotti, grazie anche all'introduzione dell’utilizzo del ghiaccio secco, poterono essere trasportati in Europa e in Italia, presenti sulle tavole di personaggi illustri e su quelle di tutte le case regnanti europee. Ormai i gelati Pepino erano diventati famosissimi e largamente apprezzati da un pubblico sempre più vasto, ma nonostante questo l'azienda non smise di innovarsi: nel 1938 infatti, venne inventato il "Pinguino", il primo gelato da passeggio su stecco inventato al mondo. Esso consisteva in una sottilissima copertura di cioccolato che fa sì che il gelato non si sciolga e possa essere consumato mentre si passeggia, all’interno della copertura l’ormai famoso gelato alla crema Pepino.

Si narra che fosse stato battezzato così, per il contrasto di colori dal quale è caratterizzato, e il suo successo fu immediato grazie alla caratteristica di poter essere consumato camminando.

Oggi il Pinguino, che mantiene la stessa forma da 85 anni, è declinato in innumerevoli combinazioni di gusti e abbinamenti e continua ad essere uno dei dolci più amati al mondo.