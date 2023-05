Bando Biorepack per il riciclo delle bioplastiche compostabili: Piemonte primo per numero di progetti vincitori

L’obiettivo del bando era semplice ma allo stesso tempo estremamente importante per migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti in Italia: sostenere economicamente iniziative informative capaci di aiutare i cittadini a conoscere di più e meglio le caratteristiche delle bioplastiche compostabili e il modo corretto di smaltimento insieme al resto dei rifiuti organici. Tra le decine di proposte ricevute, quelle giunte dal Piemonte hanno brillato. Sono infatti ben 4, su un totale di 15, i gestori piemontesi di rifiuti che avranno accesso a parte dei 200.000 euro di fondi messi a disposizione nell’ambito del “Bando Comunicazione Locale 2023 promosso da BIOREPACK, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, e da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

A essere premiata è stata STR - Società trattamento rifiuti del Comune di Bra e la partnership che riunisce SIA srl, ACSEL Spa e SCS - Società Canavesana Servizi Spa.

Siamo stati favorevolmente colpiti dal livello qualitativo dei progetti provenienti dalle diverse realtà piemontesi. Sono esempi perfetti del livello di professionalità e capacità organizzative che le amministrazioni locali sono spesso in grado di mettere in campo” ha commentato Marco Versari, presidente del Consorzio BIOREPACK. “La grande attenzione che hanno dimostrato rispetto al nostro bando evidenzia l'esigenza di essere al fianco dei territori per aiutarli a migliorare i loro servizi di raccolta rifiuti. E in questo senso, l'informazione in favore della corretta raccolta dell'organico è indispensabile per aumentare la qualità del nostro ciclo dei rifiuti”.



Il progetto di BRA – denominato “Presidio del Rifiuto” - si svolgerà nelle giornate in cui il borgo piemontese ospiterà il tradizionale evento Slow Food “Cheese – Le forme del latte”. Nell'occasione, l'ordinaria attività di raccolta rifiuti verrà sospesa e al posto dei consueti contenitori di raccolta, ci saranno isole di conferimento, presidiate da personale appositamente formato. Un modo per aiutare cittadini e turisti a utilizzare i bidoni corretti e fornire loro informazioni sull'importanza della corretta raccolta dei materiali compostabili e degli altri tipi di rifiuti. Allo stesso tempo però, il progetto prevede anche iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole cittadine e attività di comunicazione destinate agli esercenti cittadini in modo da invitarli a utilizzare, per le loro degustazioni durante l'evento, solo materiale compostabile o riutilizzabile.

Si chiama invece “Bioplastica: il riciclo è compostabile!” il progetto sviluppato dall'alleanza tra i tre gestori di rifiuti al servizio dei 132 Comuni (per un totale di 284mila abitanti) distribuiti nel territorio che va dalle Valli di Susa e Lanzo fino all'Eporediese. Tre i destinatari dell'iniziativa: cittadini, studenti e operatori commerciali. A seconda della categoria, saranno sviluppati strumenti diversi: produzione di materiale informativo cartaceo e attività social per raggiungere le diverse fasce di cittadini; incontri di formazione per le utenze commerciali con distribuzione di kit informativi e dotazioni aggiuntive. L'educazione ambientale nelle scuole sarà invece sviluppata attraverso la realizzazione di circa 30-35 laboratori, rivolti a scuole dell'infanzia, alle primarie e alle secondarie di I grado. Ogni laboratorio, corredato da schede didattiche specifiche, tratterà la questione della raccolta dell'umido organico, i vantaggi del compostaggio, il ruolo della bioplastica e dei nuovi imballaggi per migliorare qualità e quantità della raccolta.

L’elenco completo dei progetti vincitori è disponibile sul sito di BIOREPACK all’indirizzo: https://biorepack.org/comunicazione/news/selezionati-i-progetti-vincitori-del-bando-comunicazione-locale-2023.kl. I progetti dovranno essere realizzati e conclusi dai soggetti proponenti entro il 31 dicembre prossimo.