Conto alla rovescia per la 28esima edizione della Stragrugliasco

Dopo tre anni finalmente si riparte! Prepariamo la bicicletta, alleniamoci, iscriviamoci per tempo e domenica 21 maggio partecipiamo alla Stragrugliasco. La proposta di quest’anno sotto il Patrocinio della Città di Grugliasco, nasce da una preziosa collaborazione con la sezione grugliaschese dell’ANPI per fare una passeggiata in bicicletta lungo il sentiero della memoria per scoprire le radici della Resistenza e dell’Antifascismo nel nostro territorio. Insieme quindi per fare memoria, perché dimenticare vuol dire essere complici.

Si parte da piazza Matteotti alle 9,45 e si arriva in tarda mattinata al Parco della Resistenza e della Pace, dopo le quattro soste nei luoghi scelti per fare memoria.

La manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi per realizzare progetti di utilità sociale che, come da tradizione, vengono dichiarati prima della manifestazione stessa. Quest’anno il ricavato, al netto delle spese, sarà interamente destinato a favore del progetto LAC che prevede la qualificazione tematica della biblioteca del Liceo Artistico Cottini di Torino con il potenziamento della sezione dedicata ai temi Legalità e Antimafie.

Per partecipare bisogna iscriversi presso il gazebo Gru Club AdB sito all’inizio del viale Gramsci lato posta, ogni sabato fino al 20 maggio con orario 10 – 18 e domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 9,30 prima della partenza.

Il contributo intero sarà di € 10,00 domenica 21 maggio, tutti i sabati presso il gazebo

il contributo ridotto sarà di € 5,00 per ragioni organizzative e promozionali.

IL PROGRAMMA DELLA STRAGRUGLIASCO IN BICICLETTA

h 10:00 - PARTENZA: Piazza Matteotti Giacomo Matteotti, deputato socialista e antifascista della prima ora, assassinato dai fascisti di Mussolini nel 1924 per aver denunciato pubblicamente i crimini e le violenze del fascismo. Sulla piazza si affaccia il Municipio di Grugliasco, con all'interno la sala consiliare dedicata a Sandro Pertini che nel 1978 è stato eletto Presidente della Repubblica con record di consenso, comandante partigiano e tra i firmatari dell'ordine con cui venne giustiziato Mussolini.

h 10:10-10:20 - Parco Gino Marangoni Gino Marangoni, giovane grugliaschese di 24 anni deportato dai nazisti prima come IMI - Internato Militare Italiano - in vari campi di lavoro forzato e poi classificato come deportato per motivi politici nel campo di sterminio di Buchenwald, dove risulta ufficialmente scomparso, con matricola 51090.

h 10:35-10:45 - Pilone San Firmino Uno dei tre piloni della memoria dei 68 Martiri di Grugliasco (San Giacomo, via Olevano e San Firmino): monumenti posizionati in corrispondenza dei luoghi dove i nazifascisti hanno trucidato i nostri Martiri la mattina del 30 aprile 1945.

h 11:20-11:30 - Bosco della Memoria Luogo di memoria delle persone che hanno lottato contro la mafia fino a costo della propria vita, facendo il proprio dovere con spirito di servizio e alto senso dello stato. Un elenco interminabile di persone di ogni estrazione sociale, tra le più note: 1978 Peppino Impastato, 1979 Boris Giuliano, 1982 Pio La Torre, 1983 Rocco Chinnici, 1992 Rita Atria, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1993 don Pino Puglisi.

h 11:40-11:50 - Campo 17 (luogo della Shoah) Luogo di memoria della Shoah. Dopo la guerra in tutta Europa vi furono campi gestiti dalle Nazioni Unite per soccorrere i profughi e gestire i grandi flussi di spostamento di popolazione, quello di Grugliasco era il più grande presente in Italia. Tra il 1945 e il 1949 hanno vissuto qui circa 2.000 ebrei, alcuni sopravvissuti ai campi di sterminio e molti altri in attesa di ricongiungersi con le famiglie. Vi era una scuola e si celebrarono diversi matrimoni. Nacquero anche centinaia di bambini.

h 12:00-12:15 - ARRIVO Parco della Resistenza e della Pace La Resistenza antifascista e partigiana è stato un movimento di Liberazione nazionale, politico e militare, che vide persone di ogni età e genere, mestiere e partito unire le forze per lottare in ogni contesto con gli Alleati contro la dittatura fascista e gli invasori nazisti. Le grandi conquiste della Resistenza sono state: la Libertà, la Pace, la Repubblica, la Costituzione e la Democrazia.

PARTENZA ore 9,45 da piazza Matteotti davanti al municipio

NB. per motivi di sicurezza i bambini devono pedalare senza l’ausilio delle ruote laterali di equilibrio

PERCORSO la passeggiata in bicicletta lungo le vie cittadine prevede quattro soste nei luoghi scelti per fare memoria insieme

ARRIVO in tarda mattinata al Parco della Resistenza e della Pace

Urna di raccolta dei tagliandi numerati per l’estrazione

Sorteggio dei premi tra i partecipanti presenti

OBIETTIVO