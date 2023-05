Grugliasco rinnova il gemellaggio con la cittadina francese di Echirolles

Festa nazionale in Francia che celebra il 78° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale dell'8 maggio 1945. Il sindaco di Echirolles Renzo Sulli ha chiamato il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito per invitarlo alla festa nazionale simile al nostro 25 aprile. Il sindaco Gaito ha accettato molto volentieri dopo che i gemellati francesi sono venuti a Grugliasco, in occasione del nostro 25 aprile, con una delegazione del comune d'otralpe.