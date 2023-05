Un operaio di 54 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro che si è verificato in una ditta di Valperga.

L'uomo sarebbe caduto da una pressa durante dei lavori di manutenzione, facendo un volo di circa 5 metri. E' stato ricoverato al Cto in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.