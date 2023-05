Musica e arte alla mostra degli Impressionisti al Mastio della Cittadella

L’arte sposa la musica. Un connubio di dipinti, sculture, note e melodie è al centro di tre serate speciali. La mostra Impressionisti tra sogno e colore apre le porte del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria al Mastio del Cittadella a quattro musicisti di fama internazionale per realizzare un matrimonio tra diverse forme di cultura. Ai dipinti dei maestri dell’Ottocento si uniscono le melodie di compositori della corrente musicale dell’Impressionismo e del periodo della Belle Époque, sviluppatasi in Europa e in particolare in Francia tra il 1870 e il 1920.

La mostra Impressionisti tra sogno e colore, prodotta da Navigare srl in collaborazione con AICS e Art Book Web, offre la possibilità ai visitatori di effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo, unendo all’esposizione delle circa 300 opere di 100 artisti un accompagnamento musicale che contribuisce a restituire il clima dell’epoca.

Tre i concerti previsti a questo scopo, di cui due per pianoforte e uno per pianoforte e contrabbasso, che animeranno le aperture speciali della mostra a partire dalle 19.30. A eseguire le composizioni di quegli anni, cui si aggiungono altre produzioni contemporanee, ma ispirate al periodo impressionista, saranno Emanuele Sartoris (12 maggio), Raffaele Tavano e Andrea Garombo (19 maggio), Francesco Bergamasco (26 maggio).

L’esposizione Impressionisti tra sogno e colore, aperta sino al 4 giugno e suddivisa in tre sezioni, rappresenta per la prima volta in Italia le opere più importanti di tutti gli artisti partecipanti alle 8 mostre impressioniste tenutesi tra il 1874 e il 1886: 45 dipinti ad olio, 23 opere tecnica mista, opere grafiche, studi preparatori, ceramiche e sculture. Tra gli artisti più noti figurano David, Delacroix, Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Toulouse-Lautrec. Maestri che si accompagneranno in tre serate d’eccezione a brani di compositori ottocenteschi come Chopin, Debussy, Ravel, Satie, ma anche di contemporanei come G. Gershwin, D. Ellington, B. Powell, C. Parker sino a A.C. Jobim.

Per info: www.navigaresrl.com