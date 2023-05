Festival della Reciprocità: da Niccolò Fabi a Cecilia Sala, il Canavese chiama grandi nomi per promuovere il suo territorio

Lavorare insieme per proporre e promuovere il territorio del Canavese. Questo è l’obiettivo del Festival della Reciprocità.

Appuntamento da metà maggio a settembre

Giunto alla seconda edizione, si svolgerà da maggio a settembre e vedrà la partecipazione di ospiti quali Niccolò Fabi, Cecilia Sala, Anna Foglietta, Arturo Brachetti.

Coinvolti Agliè, Castellamonte e San Giorgio

Realizzato e progettato da Tre Terre Clavesane, rete che coinvolge i comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, il festival si terrà proprio su questi tre territori sotto la direzione artistica di Pasquale Peppone Calabrese e in collaborazione con ToLocals e Morena Stories. Si svilupperà a partire da tre eventi cardine: il Mercato della Terra e della Biodiversità (dal 13 al 15 maggio) a San Giorgio Canavese, Calici (7 e 8 luglio) ad Agliè, e la Mostra Internazionale della Ceramica (dal 19 agosto al 10 settembre) a Castellamonte.

Da qui si svilupperanno sotto un unico cappello altri eventi e iniziative. Rispetto all’anno scorso si arricchiscono di un maggior numero di spettacoli dal vivo che saranno quattro: Niccolò Fabi in concerto il 24 giugno in piazza Castello ad Agliè, Arturo Brachetti con l’incontro intervista il 16 luglio al Castello di San Giorgio, il concerto di Ambrogio Sapragna il 26 agosto a Castellamonte e lo spettacolo di Franco Arminio il 27 agosto sempre a Castellamonte.

Canavese ponte per diffondere cultura e sapere

Tema dell’edizione di quest’anno è il ponte, quello che dal Canavese raggiunge gli altri luoghi per diffondere cultura e saperi che, contaminandosi, danno origine a nuova creatività e quindi fermento culturale.

L’idea del festival è di scavalcare i territori per creare nuove collaborazioni per far crescere il Canavese a 360 gradi. In questo senso, continua la collaborazione con il Comune di Matera e il Comune di Murano per realizzare durante tutto l’anno eventi e iniziative di promozione culturale. “Stiamo lavarono con la città di Venezia e con la città di Alba, ma vogliamo proseguire” conferma il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza.

“Il Festival - aggiungono i sindaci Marco Succio e Andrea Zanusso - significa evoluzione, un costante susseguirsi di iniziative nel Canavese atte a costruire ponti con l’intero territorio nazionale”.

Per info e programma: https://www.treterrecanavesane.it/