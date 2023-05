"Uno swing per la vita!", alla Mandria raccolti 50mila euro in memoria di Rachele Schieroni

Sabato 6 maggio è stato il prestigioso campo del Circolo Golf Torino “La Mandria” ad accogliere nuovamente la seconda edizione di “Uno swing per la vita”, il torneo in memoria di Rachele Schieroni, amica e sostenitrice della Fondazione IEO-MONZINO, da sempre in prima linea nel supporto all’Istituto Europeo di Oncologia.

Rachele è mancata a novembre del 2021, ed era stata sua l’idea di organizzare una charity challenge insieme alla famiglia, tutti appassionati di golf e soci del Circolo, per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione IEO-MONZINO, a sostegno della ricerca oncologica dello IEO.

Numerosi gli sfidanti sul fairway, il più spettacolare ambiente dove giocare a golf in Italia: dalle prime ore del mattino 45 squadre e 180 giocatori - comprese una squadra tutta rosa di over 80 e due di under 18 - hanno affrontato le 18 buche del percorso che ha visto trionfare i team composti da Federico Silva, Marco Grossi, Alessandro Silva, Ruggero Grossi (netto) e Pier Andrea Fea, Daniele Troncossi, Federico Testù, Filippo Belmondo (lordo).

È stato il secondo appuntamento di una serie che si ripeterà ogni anno per mantenere ancora più vivo il ricordo di Rachele con l’organizzazione di tornei in sua memoria, alla presenza della sua famiglia e dei suoi amici.

"Sono felice che anche quest’anno si sia rinnovato “Uno swing per la vita”, un appuntamento così importante per noi. Ringrazio tutti i partecipanti e i sostenitori per avermi nuovamente aiutata a realizzare questo progetto di Rachele e a tramandare la sua forza, il suo sorriso, la sua fede e il suo amore per la vita", ha detto Roberta Schieroni, la mamma di Rachele.