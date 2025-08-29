Da Savona a Torino, la Silent Walk nella Riserva dell’Adelasia: due giorni tra trekking, racconti e forografia

Al via ai primi appuntamenti del progetto “AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona” che unirà sport all’aria aperta, educazione ambientale, innovazione e introspezione sul tracciato dell’AltraVia mettendo in rete realtà locali di quattro province diverse, Torino, Asti, Cuneo e Savona toccate dal cammino. Il progetto è sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Si parte sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 con una due giorni nella Riserva Naturale dell’Adelasia (SV), in collaborazione con l’Associazione Echollective e Outdoor Sport Activity ASD, attraverso attività di meditazione in movimento, educazione ambientale e incontri sul lupo.

Il sabato verrà proposta una Silent Walk immersiva con ascolto in cuffia della colonna sonora di AltraVia realizzata dal collettivo di Echollective, un’esplorazione naturalistica del Parco dell’Adelasia e un intervento del fotografo Paolo Rossi sul lupo al Rifugio Cascina Miera.

La domenica si camminerà fino al mare lungo l’ultima tappa dell’AltraVia, attraversando paesaggi naturali e industriali e riflettendo sulla transizione ecologica della zona.

Eventi gratuiti, iscrizione consigliata (posti limitati) su www.turismoinlanga.it.