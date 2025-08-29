Domenica 7 Settembre riprendono i tour guidati alla villa romana di Almese

Domenica 7 Settembre sarà possibile visitare nuovamente la villa romana di Almese dopo la pausa estiva. Il tour guidato, condotto da un archeologo e dai volontari dell’associazione Ar.c.A. di Almese, porterà alla scoperta dell’architettura e della cultura romana. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della villa che, insieme alla villa romana di Caselette, è uno dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.

La villa romana di Almese, situata in località Grange di Rivera, sarà visitabile dalle 15 alle 18 con la prima visita in partenza alle 15 mentre la seconda è prevista alle 16.30.

La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il patrocinio del Comune di Almese, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A., Univoca, Tesori d’arte e cultura alpina e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. +39 342 060 13 65 – www.arcalmese.it.