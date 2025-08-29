La musica diventa protagonista a Prarostino

Un concerto ai piedi del Faro della Libertà e altri in locali del paese. Oggi, venerdì 29 agosto, e domani, sabato 30, si terrà la prima edizione di ‘Prarostino in Musica’, sostenuta dal Comune. Un’iniziativa nata dall’idea del direttore artistico Mattia Barbieri, che vuole promuovere la cultura musicale valorizzando i luoghi simbolo e le eccellenze enogastronomiche locali.

Stasera, ai piedi del Faro, nel centro paese, alle 21, si esibirà il quartetto Jazz Who, composto da Gianni Denitto al sassofono, Furio Di Castri al contrabbasso, Fabio Giachino al pianoforte e Ruben Bellavia alla batteria. Il concerto, a ingresso libero, sarà preceduto dall’apertura di un servizio bar e panini, a cura di Pro loco, Alpini e Balestrieri di Roccapiatta.

Domani la musica conquisterà i ristoranti. Landscape di Monica Fabbrini (voce) e Diego Borotti (sassofoni Ewi Akai) si esibirà alla Trattoria Piani alle 17. Alle 18,30 alla Trattoria dall’Orso in scena il Garcia-Lasorsa Duo con Charlie Garcia alla chitarra ed Elisa Lasorsa al contrabbasso. Infine alle 21,30, La Grengia ospiterà l’Axis Jazz Duo con Gianni Virone ai sassofoni e Alessandro Chiappetta alla chitarra. I concerti sono a ingresso libero, ma si possono prenotare apericena e cene a base di specialità locali, contattando direttamente i ristoranti.