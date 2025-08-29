Moon Festival 2025: arte, musica e teatro a cielo aperto nel borgo piemontese

Il Comune di San Raffaele Cimena Alto si prepara a ospitare la quarta edizione del Moon Festival, in programma il 5 e 6 settembre.

Un evento che unisce arte, performance e partecipazione, trasformando il paese in un luogo suggestivo e onirico, illuminato da candele e luci soffuse. Nato per ripensare la tradizionale festa patronale, il festival, curato dall'associazione Dnart, si basa sui principi di inclusività, sostenibilità ambientale e qualità artistica. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva e accessibile, in cui il pubblico può perdersi tra laboratori, talk e spettacoli.

Quest'anno, una delle principali novità sono le "Moon Walk": camminate organizzate lungo i sentieri che risalgono la collina, pensate per incentivare il pubblico a raggiungere il borgo a piedi, riducendo l'impatto ambientale. Il festival, infatti, spegne l'illuminazione pubblica per due giorni, utilizzando esclusivamente luci soffuse e candele per creare un'atmosfera magica e accogliente. La proposta culturale, curata dalla regista Patrizia Besantini, è improntata al dialogo e all'interdisciplinarietà.

Il borgo diventa un vero e proprio palcoscenico diffuso e a cielo aperto, dove performance di teatro di strada, nuovo circo, musica classica e pittura si fondono con l'architettura del luogo. La scelta di artisti che utilizzano linguaggi prevalentemente non verbali permette di superare le barriere linguistiche, offrendo un'esperienza sensoriale e intuitiva. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con offerta libera e consapevole.

Il festival è realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Comune di San Raffaele Cimena e Città metropolitana di Torino, e al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte.

https://moonfestival.it/






