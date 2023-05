La Festa della Mamma si celebra anche parlando di fertilità, tra formazione e informazione

In occasione del ventennale della nascita del Centro di fisiopatologia della riproduzione ex Asl To2 ora Fivet Asl Città di Torino, domenica 14 maggio si tiene la giornata "Check-up fertilità”, che in via Pellico 19 (dalle 10 alle 16) dedica un incontro a donne, uomini, giovani coppie, per favorire il tema della fertilità.