Autonomia differenziata e sanità, domani a Torino convegno di Anaao Assomed

Le profonde differenze tra Nord e Sud in materia di salute mettono a rischio la coesione sociale del Paese. E il disegno di legge sull'Autonomia Differenziata all’esame del Parlamento, invece di colmare questo divario, rischia di ampliarlo ulteriormente, dividendo l'Italia in due: una a Nord, con sanità e cittadini di "serie A", e una a Sud, con sanità e cittadini di "serie B".

Mortalità materna al parto: anche in questo caso, il Sud registra valori nettamente più alti.

Speranza di vita in buona salute: la differenza tra Nord e Sud è di ben 20 anni.

Spesa per abitante: a Bolzano si spendono 583 euro, mentre a Messina solo 53 euro.

“Si sta giocando una partita fondamentale per il futuro del Paese” è l’allarme di Chiara Rivetti, Segretaria Anaao Assomed Piemonte, “perché con la riforma Calderoli verrebbe meno uno dei due pilastri del Welfare State, ovvero il diritto alla salute per tutti gli individui sancito dalla nostra Costituzione. Ogni Regione potrebbe decidere quali prestazioni erogare gratuitamente e quali no. E l’ulteriore aumento delle diseguaglianze nell’erogazione dei servizi tra Nord e Sud andrebbe a peggiorare il pendolarismo sanitario.