Fondazione piemontese ricerca sul cancro, consegnato il primo premio della lotteria "Ricerca la fortuna"

E’ stato consegnato oggi, all’Istituto di Candiolo-IRCCS, il primo premio della lotteria “Ricerca la Fortuna”, organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. A vincere la e-bike THOK messa in palio da Galup, innovativa bicicletta a pedalata assistita per la mobilità sostenibile, è stata Mariangela Doronzo, 65 anni, cittadina di Pianezza.

“Sono emozionata e contenta – ha detto, ricevendo il premio dalle mani del Presidente della Fondazione, Allegra Agnelli - la userò molto volentieri, sono una ciclista convinta”. Mariangela ha tre figli di 30, 40 e 42 anni, e due nipoti di 8 e 18 anni: “Naturalmente presterò questa bellissima bicicletta anche ai miei nipoti”. Solo un paio di settimane fa il marito ha subito un piccolo intervento chirurgico proprio all’Istituto di Candiolo: “Si è trovato benissimo e ha apprezzato in particolare l’umanità del personale. Ma da tanti anni sostengo la Fondazione, perchè conosco l’impegno, la serietà e la professionalità di chi lavora in Istituto e ritengo che sia giusto dare una mano a chi lotta per sconfiggere il cancro”.

“Il successo e la popolarità di iniziative come questa rappresentano il forte legame che c’è tra il territorio e la nostra Fondazione - ha detto Allegra Agnelli - un rapporto fatto di fiducia e concretezza, che ci ha permesso di realizzare quanto fatto fino ad oggi e di essere pronti alle sfide del futuro che vedranno coinvolte il nostro Istituto di Candiolo”.

Da poche settimane, a Candiolo è entrata in funzione una nuova Tomotherapy che consente di trattare i pazienti in modo molto più preciso e veloce rispetto alle tradizionali tecniche radioterapiche. Proseguono inoltre senza soste i lavori del piano di sviluppo “Cantiere Candiolo”, ed è quasi terminato il primo lotto che prevede la realizzazione di “Onco-Lab”, nuovi spazi a disposizione dei ricercatori che si impegnano quotidianamente con dedizione e competenza all’Istituto di Candiolo-IRCCS.

Alla cerimonia di consegna del primo premio erano presenti anche il sindaco di Candiolo, Stefano Boccardo, Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano, Presidente e Amministratore Delegato di Galup. Con loro Massimo Mussa, di Mas Gioielli.

La lotteria “Ricerca la fortuna”, giunta alla sesta edizione, ha messo in palio 140 premi. Significativa la risposta dei sostenitori, sono stati infatti oltre 7.000 i biglietti distribuiti che hanno permesso di raccogliere più di 36mila euro destinati a nuove apparecchiature per l’Istituto di Candiolo - IRCCS. Come sempre, è stato Importante il supporto dei negozi di Torino e Provincia, i “Punti Ricerca”, che si sono impegnati nella distribuzione dei biglietti. Premiati i tre che ne hanno assegnati il maggior numero: sono MAS Gioielli, da sempre al vertice di questa speciale classifica, Crai Extra Supermercato di Corso Moncalieri e I 5 Sensi.

La lotteria ha avuto il sostegno generoso di Galup, BasicNet, Lavazza, La Stampa, Ristorante Del Cambio, Damilano, Juventus, Torino, Fisico, Kensho, Museo Egizio, Abbonamento Musei, Museo dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Museo Nazionale del Risorgimento, Gam, Fondazione Circolo dei Lettori, Rinascente, Maserati Forza, Baronio, Edera, Valentina Laganà, Toh, Bananna, Alkemy, Xerjoff, Liolà, Lumadea, Gruppo Chiale Expert, Alkemy, Eataly, Qc Terme, L’Aromatario, Aroma, Hangover, Ottica Pighetti, NaturalMente, Hush, Nova Estetica, Silvana Albertin, Memoriosa, Passion Ski School, Edt, M**Bun e Molecola.