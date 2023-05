Dal Piemonte alla Toscana: Intesa San Paolo al Cortona on the Move con gli scatti di Massimo Vitali e Tino Petrelli

Intesa San Paolo al Cortona on the Move con gli scatti di Massimo Vitali e Tino Petrelli

Intesa San Paolo per il Cortona on The Move nel cuore della Toscana che si svolgerà dal 13 luglio al 1° ottobre.

Un appuntamento con i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop, per promuovere la riflessione sull’attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà.

Due le mostre realizzate in collaborazione con l’istituto bancario torinese: Standing Still di Massimo Vitali, di cui saranno esposti lavori iconici dagli anni ‘90 a oggi, e Il caso “Africo”, dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che raccoglie il reportage di Valentino (Tino) Petrelli realizzato nel paese dell’Aspromonte nel 1948 e che sarà esposto a Cortona per la prima volta nella sua integrità.

Tema del festival, giunto alla 13edima edizione, è More or Less scelto dal direttore artistico Paolo Woofs. “La contrapposizione tra l’abbondanza e la scarsità, il superfluo e l’essenziale, le élite e le masse, l’accumulo e la dispersione. More or Less sono anche temi molto cari alla fotografia, attorno ai quali si sono sviluppati interi generi. Esploreremo More, guardando al passato e al presente, e ci soffermeremo Less sugli stereotipi, offrendo un programma ricco di spunti per comprendere il nostro mondo, e al contempo, povero di semplificazioni”.

Per info e programma: https://www.cortonaonthemove.com