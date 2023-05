Pentenero incontra nuovamente le donne in carcere in occasione della Festa della Mamma

Oggi l'assessora ai Rapporti col sistema carcerario della Città di Torino, Gianna Pentenero, ha incontrato nuovamente una rappresentanza delle oltre cento donne detenute nella Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno'. "La visita alla mostra mercato allestita per la Festa della Mamma dall'associazione Essere Umani è stata occasione anche per incontrare una quindicina di detenute - afferma Pentenero - e per riprendere il confronto con loro avviato nel settembre scorso. Ho appreso con soddisfazione che da parte loro si siano percepiti alcuni miglioramenti sul fronte dell'assistenza sanitaria". Inoltre, continua l'assessora, "le detenute prossime alle dimissioni sono state invitate a usufruire dei servizi dello Sportello di Rete Civica e Dimittendi. Ancora una volta l'aiuto che ci chiede la popolazione carceraria è quello di agevolare un percorso di uscita che vede come obiettivo principale la ricerca di un lavoro e di un alloggio".

Da questo punto di vista, spiega Pentenero, "la città sta mettendo in campo tutta la progettualità possibile per investire in formazione e attivare le reti di tutti i servizi locali sull'emergenza abitativa. La formazione che abbiamo in mente è un percorso che possa aiutare chi si trova in condizione di fragilità ad acquisire competenze per una ricollocazione nel mondo del lavoro".

L'incontro ha nuovamente fatto emergere la questione delle madri in carcere, tema caro all'amministrazione comunale. "Attualmente - conclude l'assessora - nella nostra struttura si trova una mamma con una figlia di circa due anni in attesa di trovare spazio in comunità. L'isolamento di una sola detenuta in queste condizioni rischia di rendere ancora più pesante la reclusione, vissuta quasi come un isolamento".