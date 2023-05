A Giaveno gli studenti del Maria Ausiliatrice diventano ambasciatori ONU

Si sono svolti al MAG Scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno i lavori del Imun Middle Scholl. Si tratta della simulazione delle riunioni delle Nazioni Unite. È un grande gioco di ruolo al quale hanno partecipano gli studenti del MAG e in contemporanea tutte le scuole d’Italia. Gli studenti hanno simulato di essere ambasciatori presso le Nazioni Unite. Una sorta di grande parlamento mondiale in cui sono rappresentati tutti gli Stati. Durante la simulazione hanno imparato ad utilizzare i trucchi che usano i veri diplomatici per stringere alleanze, trovare soluzioni condivise alle più delicate questioni mondiali, ed hanno capito, divertendosi, come funziona una vera organizzazione internazionale. Per affrontare al meglio l’Imun Middle School, nei mesi precedenti, i ragazzi della scuola di Giaveno hanno partecipato al Delegate Training Course, creato appositamente per permettere di partecipare alla simulazione. Così ecco un giorno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le lezioni che hanno seguito sono state coinvolgenti e interattive. Tutto il corso, così come la simulazione, si è svolto in lingua inglese. Spiegano dalla scuola. “Fra le metodologie didattiche affermatesi in questi anni, il learning by doing rappresenta la migliore soluzione formativa per i progetti simulati. L’esercizio e la pratica consentono di trasformare le conoscenze in vere e proprie competenze. Il Mag è stato orgoglioso di partecipare con dieci studenti, due dei quali hanno ricevuto una menzione speciale per essersi distinti in partecipazione e preparazione. I complimenti a tutti sono arrivati anche dall'onorevole Chiara Gribaudo, in collegamento da Roma, dalla consigliera regionale Nadia Conticelli e dalla consigliera comunale Lorenza Patriarca”.