Sanità | 06 settembre 2025, 07:30

All'università di Torino si scopre la chiave della memoria: il segreto è tutto in una proteina

La scoperta pubblicata sulla rivista internazionale Cell Reports. Lo studio mostra anche nuove chiavi di lettura nei disturbi dello spettro autistico

Foto tramite Unsplash

Una scoperta tutta torinese getta nuova luce su come funziona il cervello e su alcuni disturbi neurocognitivi: un team di ricerca dell’Università di Torino ha individuato il ruolo centrale di una proteina finora poco conosciuta, chiamata SKT, nella formazione delle sinapsi e nei meccanismi che regolano l’apprendimento e la memoria.

Il risultato, guidato dalla professoressa Paola Defilippi con il supporto dei gruppi di Ilaria Bertocchi e Andrea Marcantoni, è stato appena pubblicato sulla rivista internazionale Cell Reports. Lo studio mostra che SKT è fondamentale per il corretto sviluppo delle spine dendritiche — minuscole strutture che permettono ai neuroni di comunicare tra loro. Senza SKT, le sinapsi restano immature e disfunzionali, con gravi ripercussioni sulla capacità del cervello di elaborare informazioni e adattarsi: la cosiddetta plasticità cerebrale.

Nei modelli sperimentali privi di questa proteina, i ricercatori hanno osservato deficit di memoria e comportamenti compatibili con disturbi dello spettro autistico. Già in passato studi genetici avevano suggerito un possibile legame tra SKT e funzioni cognitive, ma ora lo studio torinese fornisce una prova concreta del suo ruolo molecolare.

Non solo: la ricerca ha anche rivelato che SKT interagisce con due proteine ben note nel campo della neurobiologia, PSD-95 e SHANK3, già implicate nei meccanismi dell’autismo. Un passo avanti importante per capire meglio i processi alla base delle funzioni cerebrali e delle loro disfunzioni.

“Abbiamo individuato un nuovo tassello essenziale per capire come funzionano le sinapsi e come si alterano in diverse patologie -  dichiara la Prof.ssa Defilippi - Questo lavoro getta le basi per esplorare nuove strategie diagnostiche e terapeutiche nei disturbi cognitivi e del neurosviluppo”.

