Attimi di follia nel Borgo Juvarriano, uomo prende a pugni saracinesche e rovescia bidoni

Sono passate da poco le 15 quando il Borgo Juvarriano viene scosso da forti colpi, tonfi. A rompere la calma - dai commercianti definita fin troppo piatta - in cui versa il quartiere un uomo che prende a pugni le saracinesche dei negozi.

Calci e pugni a tutto ciò che lo circonda

L'uomo dà in escandescenze, senza apparente motivo. Prende a pugni le vetrine, urla. Poi, non pago, rovescia i bidoni. Attimi di vita quotidiana nel borgo, tra via Del Carmine e via della Consolata, dove questo soggetto bazzica quotidianamente. "Qui i controlli non esistono e questa figura continua da tempo immemore a fare quello che fa" spiega Alberto De Reviziis, storico commerciante di via Del Carmine.

"Fermare gli episodi di microcriminalità"

Anche il presidente dell'associazione di commercianti della zona aveva chiesto negli scorsi mesi per fermare gli episodi di micro criminalità.