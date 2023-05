Non c'è modo di far scendere il gatto dall'albero: a Moncalieri intervengono i vigili del fuoco

Non c'è stato verso di farlo scendere con le buone. Ma d'altra parte si sa: gli animali domestici sono esseri indipendenti, specialmente quando si parla di gatti. E così, per portare in salvo un micio che si era avventurato in cima a un alto platano in strada Castelvecchio, tra Moncalieri e Torino, sono dovuti intervenire addirittura i vigili del fuoco.



Una squadra volontaria dei vigili del fuoco di Carmagnola ha iniziato a inerpicarsi lungo l'albero. Fino a quando l'orgoglioso gatto, messo alle strette, è saltato a terra e si è dileguato.